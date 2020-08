Isabella González y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó ayer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) indagar posibles irregularidades o nepotismo en las contrataciones de personal realizadas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En mayo pasado, Grupo REFORMA publicó que dos integrantes de la Ayudantía del Presidente fueron colocados en puestos directivos del SAT, a pesar de que no contaban con experiencia en temas fiscales.

Se trata de Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa, quienes fueron asesores y promotores del voto de Morena en las elecciones de 2018 y después fueron integrados en la Ayudantía del tabasqueño.

Al ser cuestionado sobre el tema, en ese entonces, el Presidente defendió el nombramiento de Aguilar Correa y dijo no recordar el de Portugal Dorantes.

“Tiene un gran mérito que para mí es fundamental, es honesta, incorruptible. Eso necesita el SAT”, dijo en esa ocasión el Mandatario.

Grupo REFORMA reveló ayer que tras la llegada de Aguilar Correa al SAT, también fueron incorporadas al menos seis personas más a puestos clave en la dependencia, incluyendo a su suegro, su novio, así como amigos y colaboradores.

En septiembre fue designada como Administradora General y tres meses después metió al SAT a su suegro Javier Portugal Haces, quien de comercializar cintas adhesivas pasó a ocupar el cargo de Administrador de Operación de Recursos y Servicios.

Posteriormente, nombró como Administrador Central de Operación de Recursos y Servicios a Jorge Antonio Dorantes Arellano, quien en 2018 colaboró en su campaña como candidata a diputada federal en San Luis Potosí.

También entraron sus amigos Raymundo Castañón Aguilar, como Administrador de Operación de Recursos y Servicios “5”, y Montserrat Berrones Martínez, como Administradora de Gestión Interna.

Ayer, al abordar el tema, el Presidente pidió iniciar una indagatoria interna.

“Pues hay que pedir que investiguen, la Secretaría de la Función Pública, y que nos dé un reporte, vamos a hacerlo”, indicó en conferencia en palacio Nacional.

Exigen castigo

Diputados del PAN y MC exigieron que el Gobierno federal ataque el influyentismo que se ha generado en el SAT, al considera que es un tipo de corrupción.

La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, consideró que el caso amerita una denuncia directa en la SFP y la suspensión de los funcionarios involucrados.

“La falta de capacidad, experiencia y de perfil también es un tipo de corrupción”, sostuvo la panista.

“Vamos a ver en el grupo anticorrupción si metemos una denuncia, pedir que se investigue el caso del SAT y que se suspenda a esos funcionarios para trabajar en el Gobierno”.

El panista Carlos Alberto Valenzuela consideró que Morena no cuida el perfil de sus funcionarios en el Gobierno y por ello se está generando el fenómeno del influyentismo.

“Deja constancia que Morena, más allá de convertirse en Gobierno al servicio de la ciudadanía, se está convirtiendo en una agencia de colocaciones para gente que no cumple ni siquiera con el perfil para estar el frente de posiciones estratégicas dentro del Gobierno”, acusó.

El coordinador de la bancada de MC e integrante de la Comisión de Hacienda, Tonatiuh Bravo, afirmó que “el SAT tiene una función de Estado de primer orden.

“Lo mínimo que pedimos es que en el SAT haya personal capaz y no exista influyentismo”, manifestó.

