Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) reactivar el permiso a Ganador Azteca -que operaba los casinos en línea Bet365 y Betano-, aunque finalmente la empresa se declaró en insolvencia.

El permiso fue suspendido en noviembre de 2025 por sospechas de lavado de dinero, pero un tribunal determinó que Segob no desahogó el procedimiento previo al que estaba obligada.

Con ello, declaró ilegal la resolución de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) y notificó su sentencia inapelable el pasado 5 de noviembre en beneficio de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

En el fallo se revela que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió el 25 de octubre de 2025 una lista de las casineras más expuestas al lavado de dinero. La DGJS replicó que «todas podían encontrarse en ese supuesto», por lo que envió una lista seleccionada al azar, en la que fue incluida Ganador Azteca.

«La suspensión del permiso federal no tuvo como sustento una indagatoria penal, sino un procedimiento aleatorio», consideró el tribunal.

Aunque obtuvo el amparo, Ganador Azteca inició el 18 de septiembre un proceso voluntario de concurso mercantil por insolvencia, por lo que no podrá operar el permiso, pues el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos lo prohíbe para empresas sujetas a dicho proceso.

Ganador Azteca es una de al menos 15 filiales de TV Azteca que promovieron concursos mercantiles en septiembre pasado.