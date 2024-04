Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez, el INE ordenó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, y a Cepropie, área encargada de la transmisión de las mañaneras, revisar los materiales que se difunden en cualquier plataforma para eliminar el contenido electoral o prohibido en veda.

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) también ordenó modificar o eliminar la mañanera del 9 de abril, por tratar logros gubernamentales, prohibidos durante la campaña, con lo que suman ya 25 instrucciones similares.

«Se vincula al coordinador de Comunicación Social y al director de Cepropie (Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales) a efecto de que desplieguen las acciones que estén a su alcance con el objeto de que los videos o versiones estenográficas que se difundan a través de los canales oficiales sean revisadas y, en su caso, editadas con la finalidad de no vulnerar la equidad en la contienda en el marco del proceso electoral en curso», indica el acuerdo.

En su denuncia, el PRD solicitó nuevamente la suspensión de todas las mañaneras, debido a que, acusa, el Presidente no atiende la exigencia del INE de no hablar de temas electorales y logros de Gobierno.

Claudia Zavala, presidenta Comisión de Quejas, recordó al Presidente que aunque salud y educación son temas que sí pueden ser abordados por los Gobiernos, no se pueden difundir logros sobre esos rubros.

«Las excepciones en temas de salud tienen que ser para que, a través de la propaganda gubernamental, se pueda colocar información útil a la ciudadanía, y lo que encontramos es una exposición de logros que se han tenido desde una reconceptualización que se tuvo del sistema de salud», señaló.

Por ello, demandó al Presidente y a todos los funcionarios «neutralidad y especial deber de cuidado» en lo que se maneja en ese espacio.

«Estamos en el tiempo de campañas y hay una prohibición expresa para la propaganda gubernamental para exponer este tipo de logros», añadió.