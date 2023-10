Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de siente ex servidores públicos cercanos al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de peculado de poco más de mil millones de pesos durante 2013.

Las órdenes son en contra de Tomás Ruiz, Salvador Manzur y Fernando Charleston, todos ex Secretarios de Finanzas en distintas etapas de esa Administración estatal; así como para los ex subsecretarios de Finanzas, Carlos Aguirre y Gabriel Deantes.

Asimismo, contra José Francisco Díaz Valenzuela, subdirector de Operación Financiera, y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de la Tesorería de Finanzas.

«La FGR logró que un Juez de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, librara orden de aprehensión en contra de siete ex servidores públicos de dicha entidad, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, y quienes presuntamente realizaron 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos durante el 2013», indicó el organismo en un comunicado.

«Del 31 de enero al 19 de diciembre del 2013, probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples», añadió.

Desde septiembre de 2018, Duarte, preso en el Reclusorio Norte, se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y tras un procedimiento abreviado, su sentencia fue de 9 años de prisión.

Sin embargo, también enfrenta otro proceso federal por delitos electorales y dos más en el fuero común por incumplimiento de un deber legal y peculado.

Otro ex funcionario duartista que fue señalado por la FGR fue Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno veracruzano, a quien se le otorgó el criterio de oportunidad para delatar a otros que fungieron en la Administración duartista.

Además de los ahora buscados, Tarek Abdalá en su momento también señaló por desvíos a Mauricio Audirac, ex Secretario de Finanzas, así como los subsecretarios Sergio de la Llave y Carlos Hernández.

Apenas este mes, se dio a conocer que la FGR busca que Tomás Ruiz González sea sentenciado a 14 años de prisión por un supuesto desvío de 448 millones de pesos del Fondo Regional (Fonregion) en 2012; por este mismo caso, la FGR señaló también a Gabriel Deantes de ordenar las transferencias ilegales.