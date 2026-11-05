Claudia Salazar

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE analizar de nuevo la denuncia de Somos sobre el uso del color guinda por parte de los funcionarios de la Secretaría del Bienestar, el cual identifica al partido Morena.

Somos alegó que la indumentaria de los servidores públicos, especialmente de los llamados Servidores de la Nación, quienes operan los programas sociales, es semejante al que utilizan los operadores de Morena.

Los funcionarios de la Secretaría del Bienestar, advirtió Somos, usan de forma continua gorras, camisetas y chalecos color guinda en la entrega de los programas sociales, que es la misma forma en que se identifican los morenistas en el trabajo partidario.

El partido denunciante advirtió que ello genera una asociación indebida entre los programas gubernamentales y una fuerza política, con miras al proceso electoral federal 2026-2027.

La denuncia advierte la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad previstos en los artículos 41 y 134 constitucionales.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la denuncia presentada por Somos.

Argumentó que los hechos denunciados no constituían una posible infracción en materia electoral, pues los colores no son exclusivos de ningún instituto político.

Consideró, además, que el uso de dicha indumentaria o la coincidencia cromática no constituyen por sí mismas una violación a la normativa electoral ni vinculan de manera inequívoca la propaganda gubernamental con un partido.

La UTCE estimó que los 20 enlaces electrónicos y capturas de pantalla que presentó Somos para demostrar la similitud de la indumentaria del personal del Gobierno y los operadores de Morena no acreditaban una interacción entre unos y otros.

El partido Somos impugnó ante el Tribunal el desechamiento de su denuncia, al señalar que no solo se inconformaba por la coincidencia del color guinda, sino que planteaba una posible similitud visual integral.

Argumentó que hay similitud en el diseño, confección, distribución cromática, estructura y formato de las prendas, así como el uso reiterado por personas servidoras públicas, su vinculación con la operación territorial de programas sociales y su difusión institucional.

Somos añadió en la denuncia que la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral fragmentó el análisis y exigió un estándar probatorio propio del fondo y no valoró de manera contextual los indicios aportados.

Al darle la razón al nuevo partido, el proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera estableció que la UTCE incurrió en un análisis de fondo «indebido» durante una etapa preliminar.

La Unidad Técnica no analizó todos los planteamientos de la denuncia, porque redujo la problemática denunciada a solo la coincidencia cromática del color guinda.

Se determinó que la autoridad responsable exigió elementos de prueba propios de una acreditación plena y omitió examinar de manera integral y contextual los diversos señalamientos sobre la apariencia visual y la sistematicidad de los hechos denunciados.

En consecuencia, el Tribunal Electoral revocó la decisión de desechar la denuncia de Somos y ordenó que se emita un nuevo acuerdo, en el que no se utilicen consideraciones de fondo ni se descarten los indicios de forma anticipada.

El INE tendrá que pronunciarse de manera completa sobre todos los aspectos planteados y sobre las medidas cautelares solicitadas, indica la resolución aprobada por unanimidad en la sesión de este miércoles.