Un juez federal en Aguascalientes ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizar las gestiones necesarias para practicar, a la brevedad, una cirugía cardíaca a un derechohabiente de 73 años, cuya intervención estaba prevista para enero de 2027 debido a la falta de espacios quirúrgicos.

El juez José Guadalupe Arias Ortega, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, concedió la protección de la justicia federal al considerar que el instituto vulneró el derecho constitucional a la salud del paciente al proporcionarle una atención médica incompleta.

De acuerdo con la sentencia del juicio de amparo 1257/2026-I, emitida el pasado 25 de noviembre, el paciente fue canalizado del Hospital General de Zona Número 1 de Aguascalientes al Hospital de Especialidades Número 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, donde fue atendido por especialistas en cardiología y cirugía cardiovascular y torácica.

El 25 de septiembre fue aceptado como candidato para la colocación de un implante valvular mitral biológico. Sin embargo, durante la consulta del 14 de octubre, ante la falta de espacios quirúrgicos, se le programó una nueva cita para el 6 de enero de 2027 y se estableció el día 25 del mismo mes como fecha probable de la intervención.

El derechohabiente promovió una demanda de amparo el 19 de octubre. En su defensa, el IMSS argumentó que el padecimiento no constituía una urgencia médica, que se encontraba controlado mediante medicamentos y que la cirugía podía programarse sin que ello representara un riesgo inmediato para la vida del paciente.

No obstante, el juez determinó que las autoridades hospitalarias no acreditaron haber realizado las gestiones necesarias para garantizar una atención integral, oportuna y especializada.

La sentencia establece que la intervención deberá programarse y practicarse a la brevedad, ya sea en las instalaciones del IMSS o mediante la subrogación del servicio con otro médico o institución de salud.