El Pbro. Rogelio Pedroza González destacó que las ordenaciones de diáconos y sacerdotes serán a puerta cerrada, sólo tendrán acceso a la capilla del Seminario los familiares más cercanos de los 10 jóvenes. Recuérdese que desde el pasado día 2 El Heraldo dio a conocer los nombres de los seminaristas.

El 3 de octubre serán ordenados diáconos Ignacio Bastida González, José Miguel Carrillo Ramos, Óscar Flores García, Juan Alberto Guerrero García, Ramiro Pérez Martínez y Édgar Emmanuel Trujillo Medina, a las 17:30 horas.

Y el 4 de octubre a las 9:30 horas, recibirán la orden presbiteral Luis Osvaldo Cortez Rosales, Francisco Javier Guzmán Salas, Marco Antonio Hernández Marín y Gerónimo Palacios Bernal.

Por otra parte, informó que las misas de lunes a sábado serán transmitidas por el Canal 26, a las 21:00 horas y los domingos a las 19:00 horas.

Y en relación al Mes Patrio, aunque este año la población no salió a las plazas públicas para emular lo que sucedió esa noche frente al atrio del templo parroquial de Dolores, cuando el cura Hidalgo convocó a los parroquianos, no debemos perder el espíritu nacionalista.

“Es tiempo de reflexionar, ya que nuestro país ha pasado por muchas oscuridades que han asaltado a nuestros pueblos y ciudades; la pandemia no sólo ha golpeado a México, sino al mundo entero”.

Comentó que hay que dar ánimo a los enfermos y vulnerables; a los pobres y desamparados; a los que sufren por la violencia; a la auténtica promoción del bien común; a la comunidad educativa y a todos. Asimismo, hay que celebrar este mes y siempre, con solidaridad, apoyar a los desamparados, muchos de ellos afectados por la suspensión de actividades productivas, debido a la pandemia.

“Los retos y desafíos son demasiados, sin embargo, no podemos perder la esperanza de encontrar camino de reconciliación, de fraternidad y de crecimiento que nos impulsa a servir a nuestra patria. Tenemos muchos resentimientos como el odio y la división que podemos vencer con la fe, el amor, el perdón y la paz”.

Finalmente, dijo que necesitamos sanear la vida social; no hay paz sin verdadero desarrollo y sin justicia; hay que promover la verdad, libertad, fraternidad, solidaridad y reconciliación; venzamos el mal a fuerza de bien; trabajemos todos juntos por nuestra Patria.