Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue quien instruyó a los legisladores «destazar» al Instituto Nacional Electoral (INE), acusó ayer su consejero presidente, Lorenzo Córdova.

«Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan (.) Hoy sabemos, por testimonios, que esa fue la palabra que utilizó el titular de la Política Interior cuando fue a cabildear en el Senado para que los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma», explicó.

«‘Descuaticen al INE’ se dijo, y lo hicieron, ‘o destacen al INE’, para el caso es lo mismo. Entonces, vamos a defender al Servicio Electoral que esta reforma destaza», apuntó Córdova.

En conferencia, los consejeros electorales advirtieron que no exageran al decir que, con la reforma electoral, las elecciones de 2024 están en riesgo.

Anunciaron que la próxima semana presentarán la primera controversia constitucional contra la Ley de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades, que ya están publicadas.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la mañanera que las elecciones estarían en riesgo, pero por el INE, los consejeros exigieron demostrar, con pruebas, no con discursos, que en los últimos años ha habido fraudes.

«No son acusaciones serias, son graves, pero adolecen de la mínima seriedad. Se ha repetido que el INE permite el fraude, relleno de urnas, quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del INE, de un acta falsificada», planteó Córdova.

«Eso no ocurre en este País hace más de un cuarto de siglo, y quien afirma que hace fraudes como antes, con Manuel Bartlett al frente de la Comisión Electoral, que participa en alteración de resultados, miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad pese al cargo que ocupen», soltó.

Quieren muerto al INE, dijo, pero no lo lograrán.

Sin embargo, los consejeros coincidieron en que sí están en riesgo las elecciones de 2024, porque se podrían realizar con un INE colapsado, mutilado, limitado, y que, como nunca antes, se abre la puerta a la nulidad.

«Las elecciones sí se realizarán», externó el consejero Jaime Rivera, «pero el riesgo es que no se instalen todas las casillas en las condiciones en las que nos ponen».

Confió en que no lleguen al 2 de junio sin una determinación de la Suprema Corte, quien, aseguró, ahora, más que nunca, debe garantizar que se cumpla la Constitución.