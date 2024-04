Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez federal ordenó ayer la liberación de Abraham Oseguera, «Don Rodo», hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, porque consideró que la versión de la Guardia Nacional sobre su captura registra incongruencias.

El Juez Rogelio León Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, consideró que con base en 9 videos, 9 testimonios y un peritaje, la detención no ocurrió como lo estableció la corporación federal y, por tanto, dictó la no vinculación a proceso.

El impartidor de justicia resolvió no procesarlo por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, ya que al momento de su captura supuestamente le aseguraron 2 mil 11 pastillas de fentanilo, 38 gramos de cocaína, un arma corta y una larga.

El Informe Policial relata que el día de la detención, agentes federales realizaban un recorrido y detectaron a tres hombres armados que corrieron al interior de un domicilio.

Según esta versión, los agentes persiguieron en flagrancia a los sospechosos y capturaron a «Don Rodo» con dos armas y droga. Los otros dos hombres habrían escapado.

Sin embargo, los videos exhibidos en la audiencia, revelaron que no había hombres armados afuera de ese domicilio. Además exhibieron a un grupo de cinco federales que llegaron con un ariete para abrir la puerta.

Anoche el Consejo de la Judicatura Federal salió en defensa de la resolución. «El juzgador ordenó su libertad, al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su Informe Policial», dijo en un comunicado.