Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 177 días preso, un tribunal federal ordenó la liberación de José Manuel del Río Virgen, tras concluir de que nunca existió una prueba para involucrarlo en el crimen de Remigio Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Cazones, Veracruz.

Por mayoría de votos, los magistrados confirmaron un amparo que Del Río ya había obtenido en marzo pasado de parte de un juez que determinó que la Fiscalía de Veracruz no presentó un solo dato de prueba para incriminarlo.

Aunque se ordenó su liberación, esta no fue inmediata, pues el juez de control en el Penal de Pacho Viejo tiene tres días para convocar a una audiencia en la que debe dictar la no vinculación a proceso del también secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.

«Esperamos que sea lo más pronto posible», dijo Óscar de Río, hijo del político.

Luis Carbonell, delegado de MC en Veracruz, estimó que la liberación podría darse el próximo miércoles.

Del Río, brazo derecho del morenista Ricardo Monreal fue detenido el 21 de enero pasado en Veracruz, con una orden de aprehensión librada por el delito de homicidio doloso calificado.

Ayer, Monreal advirtió que la injusticia contra Del Río amerita un castigo.

«¿Quién pagará por esta persecución política y esta actitud del Fiscal y del Juez? ¿Quién enmendará psicológicamente a la familia y a las familias de otros inocentes detenidos en forma ilegal», cuestionó en un video grabado afuera del penal donde aún se encuentra preso su colaborador.

¡Participa con tu opinión!