Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) debe indagar al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por su presunta responsabilidad de omisión en el delito de homicidio frente la pandemia de Covid-19.

López Gatell, según determinó ayer un Juez de Control Federal Especializado, debe ser indagado por «su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública» en la atención de víctimas del virus.

Dicha desatención, según la resolución, ha tenido «como resultado material, la muerte de miles de mexicanos».

La resolución judicial es en atención al reclamo de familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, fallecidos por Covid-19 en 2020.

Los familiares de dichas personas denunció ante la FGR a López Gatell el pasado 25 de noviembre de 2020.

El 15 de diciembre la Fiscalía notificó por correo electrónico a los denunciantes que se abstendría de investigar al funcionario al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

La decisión de la Fiscalía fue impugnada pero un juez negó el amparo a los familiares de las víctimas. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2021 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, revocó la resolución del Juez de Distrito, y ordenó al juez de control federal celebrar de nuevo una audiencia de impugnación que fue realizada ayer.

En dicha audiencia se resolvió finalmente que «la FGR había emitido un acuerdo ministerial que no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que no es propio de la abstención de investigar».

