Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE demandó al PAN y su dirigente, Marko Cortés, no utilizar el logotipo del organismo electoral.

Morena denunció al líder nacional del blanquiazul por un tuit en el que indicó que: «El INE debe ser garante de piso parejo», pero contenía el logotipo del Instituto y sus colores.

Debido a que, la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que ninguna persona puede utilizar ese emblema, al considerar que es ilegal porque es una marca registrada y no pueden generar una percepción de inequidad del arbitro, se exigió al dirigente panista no volver a hacerlo.

Cortés borró el tuit una vez que los morenistas manifestaron su inconformidad, por lo que la Comisión de Quejas del INE determinó que no procedía el dictado de medidas cautelares, al ser hechos consumados de manera irreparable.