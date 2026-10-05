Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores llamar al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para pedir explicaciones por la instalación de una Academia Internacional de Capacitación Policial en esa entidad.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal cuestionó que Johnson y Kuri colocaran la primera piedra del centro sin la participación de la Cancillería, la Secretaría de la Defensa Nacional o integrantes del Gabinete de Seguridad federal.

«Llama la atención y tiene que dar explicaciones el Gobernador, porque no puede poner un academia internacional sin la autorización del Gobierno de México. Y, particularmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, le hacía un llamado al Gobernador y también al Embajador, a los dos, porque el Embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

«Entonces, cómo que con el Embajador una Academia Internacional de Capacitación en el Estado de Querétaro. Ya que cada quien haga sus conclusiones. Llamó la atención y obviamente pedí el día de hoy que el Secretario de Relaciones Exteriores pues llame al Embajador por un lado y por otro lado al Gobernador de Querétaro. Hasta ahí lo dejamos hoy», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Sheinbaum sostuvo que la participación de instituciones o agencias estadounidenses en la capacitación de policías mexicanos debe canalizarse por medio de la SRE y sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional.

«Cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad, en el caso de motivaciones de seguridad, tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional», mencionó.

La Presidenta señaló que un Gobierno estatal no tiene atribuciones en materia de delincuencia organizada, al tratarse de delitos federales, y cuestionó que el proyecto se haya presentado con participación del Embajador estadounidense, pero sin autoridades federales mexicanas.

«¿Por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro que son delitos federales? Pues son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser. No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace algo normal y no es normal», expresó.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que su Gobierno mantiene una buena relación con Johnson y que el diplomático ha contribuido a resolver distintos asuntos bilaterales, aunque cuestionó que este caso no se haya conducido mediante la Cancillería.

«Pues hasta ahora nosotros hemos tenido buena relación con el Embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el Gobierno de los Estados Unidos. Pero sí hay temas en donde nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada», señaló.

Marca distancia de críticas de AMLO

El señalamiento contra Johnson surgió después de que Sheinbaum fuera cuestionada sobre las críticas que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó contra el Embajador estadounidense en su nuevo libro «Pueblo».

López Obrador acusó al diplomático de actuar como un policía y no como representante diplomático, en el contexto de sus críticas a la intervención de agencias estadounidenses en México y a la cancelación de la visa de su hijo Andrés Manuel López Beltrán.

«Este Embajador que, repito, no es diplomático ni tampoco político, que más bien actúa como un excitado y entrometido policía, debería ser más ecuánime y menos prepotente, buscar parecerse más a Josephus Daniels y menos al siniestro Henry Lane Wilson. En política exterior no se debe pontificar en territorio ajeno. Debe desaparecer esa mala costumbre de la política exterior de Estados Unidos de sólo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio», escribió López Obrador.

El ex Mandatario también calificó como «canallesca» la decisión del Gobierno estadounidense de retirar la visa a su hijo y aseguró que la medida buscó beneficiar políticamente a la derecha mexicana.

Sheinbaum evitó respaldar las expresiones de López Obrador contra Johnson y sostuvo que, como Presidenta, debe mantener una posición institucional en la relación con Estados Unidos.

«Es una opinión que tiene el Presidente López Obrador. Yo soy Presidenta de México, mis declaraciones pues tienen que estar en el marco del presidente de México siempre buscando una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos.

«Cuando no estamos de acuerdo, lo decimos. Cuando hay injerencias, lo decimos. Y buscamos que el Embajador pues tenga una relación institucional con el Gobierno de México», expresó.

Al inicio de su respuesta, la Mandataria también había señalado que las críticas contenidas en el libro corresponden al ex Presidente.

«Bueno, como Presidenta, tengo que tener una opinión diplomática siempre. Es una opinión del Presidente López Obrador», agregó.