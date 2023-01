Durante la jornada de oración por los periodistas y por las personas desaparecidas y “levantadas” en la región de Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Loreto, pertenecientes a la Diócesis, el Obispo Juan Espinoza Jiménez hizo un llamado a los católicos que practican la religión a su medida, quitando del centro a Jesús y venerando a los Santos, cuando ellos no son el Rey de Reyes.

Recordó que “cuando se acude a la Catedral Basílica no se hace para contemplar las piedras del edificio, tampoco para escuchar al coro, sino para encontrarse con Jesús, ciertamente Él está en la música y en la comunidad, pero el objetivo es conocer e imitar los rasgos de Jesús para vivirlos cada quien en sus vidas”.

Añadió que cada ser humano puede dar testimonio de Jesús, “en primer lugar ser servidores del Padre; ser luz de las naciones, iluminar tu propio hogar y comunidad; ser obediente a Dios para cumplir tu proyecto de vida; eres palabra divina encarnada; eres un Ser Eterno”, mencionó.

En la homilía, el Prelado subrayó que hay muchos católicos que se desvían porque crean su propia religión a medida y conveniencia propia, olvidándose del centro que es Jesús, “lo he observado con frecuencia en la misma Catedral, porque los fieles llegan y se dirigen a arrodillarse con los santos, muy pocos acuden al Santísimo”.

Agregó que los santos fueron los seguidores de Cristo, fueron personas como nosotros, que vivieron una virtud de Jesús como la pobreza, el amor, la caridad, pero el Rey de Reyes es Jesús, a quien venimos a ver, visitar y escuchar, porque Él está en el sagrario.

“Ojalá que se haga lo posible por conocer más al Hijo de Dios, en este nuevo año litúrgico, que comprenderá de 33 semanas de tiempo ordinario, y cada domingo escucharemos qué hizo, qué dijo, cómo amó, cómo perdonó Jesús, y eso precisamente nos corresponde hacer cada ser humano”, concluyó.