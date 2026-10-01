A seis meses de que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), el Poder Judicial del Estado mantiene sus trabajos de preparación conforme a la fecha original prevista, aunque desde la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia se advierte la posibilidad de que el Congreso de la Unión modifique los plazos hasta 2029 o 2030, informó la magistrada presidenta, María José Ocampo Vázquez.

Señaló que, hasta el momento, no existe claridad sobre una eventual modificación de los plazos para la implementación de la oralidad en estas materias, por lo que en Aguascalientes continúan las acciones necesarias para implementar el nuevo sistema, mediante la capacitación tanto del personal como de los litigantes.

Como parte de esta preparación, la Universidad Judicial del Estado desarrolló el Taller de Litigación Oral en Materia Civil y Familiar, dirigido a fortalecer las competencias de la comunidad jurídica bajo las disposiciones del CNPCyF e impartido por Leticia de Lourdes Obregón Bracho, María de Lourdes Zavala Morales y Salvador Arvizu Galván.

La capacitación contempla ejercicios, simulaciones y casos orales para desarrollar habilidades de argumentación, técnica procesal, planteamiento de pretensiones, desahogo de pruebas y participación en audiencias.

Ocampo Vázquez indicó que también se trabaja en la adecuación de espacios para la implementación del sistema oral en materia familiar. Actualmente ya existen salas civiles orales en el Palacio de Justicia y se analiza la infraestructura necesaria para atender los procedimientos familiares.

La magistrada advirtió que se requerirá “un gran esfuerzo para los siguientes seis meses”, al referirse a las tareas que aún debe realizar el Poder Judicial.