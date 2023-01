Asociaciones y grupos ambientalistas darán puntual seguimiento a las acciones que la autoridad municipal lleva a cabo en la remediación y estabilización del Relleno Sanitario de San Nicolás en la etapa 6A, así lo estableció el director de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, Humberto Tenorio Izazaga.

Tras la reunión que los distintos grupos ambientalistas sostuvieron el pasado martes con el secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos España Martínez, quien les hizo un recorrido por las distintas áreas del Relleno Sanitario de San Nicolás, el activista reconoció la voluntad política de la actual administración de hacer las cosas bien y sobre todo de ser transparentes con lo que llevan a cabo en cuanto al manejo de los residuos.

Informó que por primera vez estuvieron presentes en la celda 6ª, que no es más que el camino entre las celdas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 donde se compactó el piso, se colocó una geomalla para cubrir las paredes y se empezaron a colocar los residuos. “Por primera vez estuvimos ahí donde se acumulan los lixiviados y pudimos constatar que están drenándolos con bombas adentro en el fondo y los llevan a una laguna de oxidación”.

Relató que pudieron observar que las primeras lagunas de oxidación ya lograron estabilizarlas y desaparecerlas, que eran lo que a los ambientalistas les preocupaba, ya que escurrían hacia el arroyo y ya fue arreglado y quitado, por lo que esta autoridad está enfrentando la problemática. “Están haciendo las cosas conforme al proceso que indica la Norma Oficial Mexicana 083. Esto fue muy alentador para nosotros porque ya pudimos constatar que sí están trabajando para sacar adelante el relleno y estabilizarlo”.

Afirmó que si bien esta celda 6A tendrá que llenarse, hay una expectativa de que podrá contener los residuos por aproximadamente unos 3 años, por lo que la autoridad deberá trabajar en la futura celda y en el trabajo de prospectiva o de planeación e investigación para ver un terreno aledaño al relleno que tenga las condiciones geológicas y técnicas para hacer la futura etapa, lo cual aún no está definido “porque necesitan hacer el estudio del suelo para ver que no haya permeabilidad en esa área, por lo que los ambientalistas vamos a esperar, pero con estas acciones nos ponen optimistas”.