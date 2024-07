Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se burló del desconcierto que, dijo, vive la oposición política a poco más de un mes y medio que perdieron la elección del pasado 2 de junio.

«Va para dos meses la elección y no reaccionan, están todavía aturdidos», afirmó en la plaza municipal de esta zona en Tlaxcala, donde supervisó los programas educativos, acompañado por Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa.

López Obrador, quien según la autoridad electoral violó la ley para interferir a favor de su partido Morena, aseguró que la explicación de la derrota de la oposición es que no tienen contacto con la población.

«Se creen sus dogmas, se creen sus fanatismos, se creen esa manera de pensar que fue impuesta desde hace siglos de que no existe el pueblo, entonces tienen una atmósfera que es como una burbuja, es como otro mundo. Hablan entre ellos, y esto lo complementaban, y les funcionaba porque tenían el control de la mayoría de los medios de información», dijo.

En el mitin bajo una carpa en el jardín central, los asistentes lo interrumpieron con gritos y aplausos, igual que a la Gobernadora morenista, Lorena Cuéllar, y a Sheinbaum. Cada una de ellas elogió a López Obrador, quien dejará el cargo el 30 de septiembre.

Mientras el PAN y el PRI siguen envueltos en disputas por la elección de sus dirigencias, López Obrador rechazó las sugerencias de su reelección.

«No hace falta la reelección, ese fue un invento de los ambiciosos del poder. El que dice ‘no, es que yo soy indispensable, yo soy necesario, yo soy el que puede garantizar que las cosas sigan bien en México’, no, nada de eso, el que garantiza que las cosas funcionen bien en México, es el pueblo de México», sostuvo.

Al evento asistió también el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien fue nombrado por Sheinbaum como próximo Secretario de Educación.