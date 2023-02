Hasta el momento el Clausura 2023 no ha sido para nada lo que se esperaba de Necaxa, que en cuatro jornadas suma sólo una victoria y tres derrotas, teniendo un porcentaje bastante malo de puntos conseguidos. Los Rayos tienen esta noche una buena oportunidad de conseguir una victoria que les regrese confianza, tomando en cuenta el rival.

Será en punto de las 19:00 horas cuando el Victoria abra sus puertas para recibir el duelo entre Necaxa y Xolos, dos equipos que no han tenido un buen arranque de torneo y necesitan urgentemente los puntos. Los Rayos vienen de otra dolorosa derrota al caer en su visita a Pachuca, en un partido que fue ampliamente dominado por los Tuzos, que si no consiguieron una goleada fue por la excelente actuación de Hugo González.

El más grande problema del cuadro de Andrés Lillini es la parte ofensiva, el equipo no consigue tener la pelota por periodos largos en los partidos y eso convierte a los rivales en dueños de la posesión y por ende generan muchas llegadas en contra del arco necaxista. La buena noticia para Necaxa es que Tijuana es uno de los cuatro equipos que no conocen la victoria hasta el momento, con tres empates y un descalabro, además de ser la peor ofensiva del certamen con tan sólo dos goles.

Por si fuera poco, Tijuana tiene tres derrotas al hilo cuando visita Aguascalientes y sólo un triunfo en los últimos seis choques entre ambos equipos, por lo que los Rayos tienen buenas estadísticas en el pasado reciente ante los fronterizos, que ante la necesidad de sumar puntos saldrán buscando el arco de Hugo González y eso puede ser beneficioso para Necaxa, al aprovechar los espacios que deje el rival.

Este será un duelo crucial para Necaxa, que necesita obligadamente dar un partido redondo en todas sus líneas ante su afición, que comienza ya a exigir mejores resultados, pero sobre todo un mejor funcionamiento del equipo, que por ahora ha pecado de temeroso al momento de ir a buscar el resultado. Es ahora o nunca para Necaxa sino quieren comenzar a sentir mayor presión, cosa que llegaría en caso de una nueva derrota.