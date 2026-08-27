Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que está a favor de restringir el uso de celulares en escuelas con el fin de detener el uso de plataformas digitales y volver al papel y lápiz en las aulas del País.

«Ahora, nuestra opinión, mi opinión, es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Ya hay esa disposición en 16 estados de la República, y después de lo que vimos aquí en la mañanera del impacto, que puede tener el uso excesivo de las plataformas digitales en el crecimiento, en la conducta, en el desarrollo cognitivo de la niña, del niño en su desarrollo, me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel y a lápiz.

«A un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos y que en el recreo pues se juegue, y que no estén los niños cada uno con su celular en una realidad virtual, y que se promueva pues el vínculo social entre las niñas y los niños. Esa es mi posición», opinó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal dijo que la restricción de celulares en escuelas no será una posición única y buscará que también los maestros brinden sus opiniones en los consejos técnicos.

«Esa es la posición también de muchos Gobiernos de los estados, de todos los partidos políticos, por cierto. Después de la presentación que vimos aquí de tantos expertos, pues se fortalece más esta posición. Sin embargo, no voy a tomar personalmente la elección.

«Lo que estamos haciendo es ahora consultar en los consejos técnicos de las escuelas, para que también las maestras y los maestros nos digan pues qué es lo que opinan. Y, a partir de ahí, ya tomar una decisión y que sea establecida por el Consejo de Educación donde participan todos los Secretarios de Educación pública de todo el País. Eso es para el uso de celulares en las escuelas», mencionó.

La titular del Ejecutivo federal adelantó que para septiembre este tema quedará ya definido con el objetivo de entrar a debate posteriormente con la regulación de la inteligencia artificial en el País.

«Entonces, no es aislado lo que estamos planteando, hay muchos estados, muchos países que ya tienen regulaciones sobre otros temas.

«Entonces, este septiembre, digamos, se definirá lo de las escuelas y después queremos seguir discutiendo lo que tiene que ver incluso con la inteligencia artificial», agregó.