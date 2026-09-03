Tres hombres fueron detenidos en hechos distintos en Asientos y la ciudad de Aguascalientes, luego de que policías les aseguraran en conjunto más de 29 gramos de una sustancia con características del cristal.

Una de las capturas ocurrió en el cruce de las calles Olivares Santana y Jacinto Montoya, en la comunidad Ciénega Grande, Asientos. Policías del Mando Coordinado observaron a un hombre que presuntamente adoptó una actitud evasiva ante su presencia y procedieron a revisarlo.

Entre sus pertenencias localizaron un envoltorio con aproximadamente 10 gramos de sustancia granulada, al parecer cristal. El detenido se identificó como Uriel “N”, de 25 años.

En otro punto de Asientos, sobre Melchor Ocampo y José María Morelos, los uniformados detuvieron a Gabriel “N”, de 20 años, quien llevaba un envoltorio con más de 9 gramos de una sustancia con características similares al cristal.

La tercera intervención ocurrió en la colonia Las Américas, donde policías estatales sometieron a una inspección preventiva a David “N”, de 39 años, después de que presuntamente mostró una conducta evasiva. Le aseguraron un envoltorio con más de 10 gramos de aparente cristal.

Los tres detenidos, junto con las sustancias aseguradas, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de resolver su situación jurídica.