Un total de 10 personas terminaron detenidas por cometer distintas faltas administrativas durante una serie de operativos desplegados por policías municipales en seis colonias y fraccionamientos de Aguascalientes, donde las riñas han motivado una mayor vigilancia.

Los arrestos fueron realizados por elementos del Destacamento Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes recorrieron calles de los fraccionamientos Gómez Portugal, IV Centenario, La Huerta, Ojo de Agua, México y Jesús Terán.

Estas zonas fueron incluidas en los operativos debido a los antecedentes de riñas y conflictos que han requerido la intervención de las autoridades.

Durante los recorridos, los uniformados efectuaron labores de vigilancia, prevención e inspección, que derivaron en la detención de las 10 personas, aunque no se precisaron las faltas administrativas que cometieron ni cuántos arrestos se registraron en cada sector.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, encargada de determinar las sanciones correspondientes.

La corporación municipal informó que los patrullajes continuarán en estos sectores para atender los reportes ciudadanos y prevenir nuevos altercados.