La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantiene activo el operativo “Pescador” en colonias y comunidades de Aguascalientes, con el objetivo de prevenir riñas, conductas antisociales y situaciones que puedan alterar el orden público, principalmente en espacios de convivencia juvenil.

El titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, informó que este dispositivo de vigilancia se desarrolla de manera permanente, con recorridos preventivos en distintos puntos del estado y especial atención a las zonas donde pueden presentarse conflictos entre jóvenes.

En el operativo participan elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones municipales, mediante acciones coordinadas para ampliar la presencia policial y atender incidentes relacionados con la seguridad pública.

De acuerdo con Martínez Romo, la coordinación entre las distintas corporaciones permite mantener vigilancia en municipios, colonias y comunidades, además de intervenir ante situaciones que puedan derivar en enfrentamientos o alteraciones del orden.

El operativo “Pescador” funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, como parte de las medidas de prevención del delito implementadas en Aguascalientes.