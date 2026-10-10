Un total de 17 personas terminaron detenidas por cometer faltas administrativas durante una serie de intervenciones realizadas por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, adscritos al Destacamento Morelos.

Las detenciones se efectuaron en distintos puntos de la zona, donde los uniformados desplegaron acciones de vigilancia para detectar conductas que alteraran el orden público.

Como parte del operativo, los policías contaron con el apoyo del Grupo K9, cuyos elementos participaron en inspecciones preventivas a varios vehículos.

Aunque las autoridades confirmaron las 17 detenciones, no precisaron cuáles fueron las faltas administrativas cometidas ni los lugares específicos donde se realizaron los arrestos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que estos despliegues continuarán como parte de las labores encaminadas a prevenir delitos y conductas antisociales en Aguascalientes.