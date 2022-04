Anuncia la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) la implementación de un operativo especial por motivo del encuentro de futbol de este día, con la intención de salvaguardar la integridad de los asistentes. Por indicaciones de su titular, Jonás Chávez Marín, se dispondrá de un número importantes de elementos, quienes serán los encargados de intervenir para detectar cualquier situación de riesgo.

Previo al encuentro que comenzará a las 19:00 horas en el estado Victoria, que con conllevará la asistencia masiva de aficionados, de manera anticipada autoridades encargadas de la vigilancia y de otras dependencias involucradas, sostuvieron reuniones diversas con la finalidad de analizar los antecedentes y el número de asistentas que se espera se den cita. Agregó, que como es costumbre no se escatimarán esfuerzos para prevenir hechos que pudieran afectar a los asistentes, por lo que de manera anticipada incluso se realizará la vigilancia en calles a la redonda del estadio, así como al interior del mismo incluyendo pasillos, butacas, además de inspecciones preventivas para evitar el ingreso de sustancias ilícitas u objetos que pudieran poner en riesgo la integridad de las y los aficionados. Reiteró que en Aguascalientes no se han registrado hechos que lamentar en encuentros de fútbol, debido a la estrategia que se implementa en la entidad basada principalmente en la prevención, así como la reacción inmediata de los uniformados, quienes cuentan con la capacitación adecuada y que están pendientes para detectar a los aficionados que en algún momento comienzan a generar violencia en las tribunas, los cuales son extraídos de inmediato, para luego ser puestos a disposición del Juez Calificador o el Agente del Ministerio Público, según sea el caso.

«Los aficionados pueden asistir con la seguridad de que se trata de un evento familiar en el que no correrán ningún riesgo. La participación de la ciudadanía es indispensable para mantener el orden, exhortamos reportar de inmediato a quien adopte alguna conducta inapropiada, previo, durante o después de la justa deportiva» concluyó.

