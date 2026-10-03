Un total de 14 personas terminó detenido por distintas faltas administrativas durante recorridos de vigilancia desplegados por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en colonias y fraccionamientos de los sectores Terán Norte y Terán Sur.

Los uniformados recorrieron zonas consideradas de atención prioritaria para labores preventivas, entre ellas Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Villa Montaña, Vista Montaña, Villas del Río, Villas de Don Antonio, Palomino Dena, Villas de las Fuentes y Mirador de las Culturas.

La vigilancia también se extendió por Rodolfo Landeros, Los Pericos, Macías Arellano, La Estrella, Las Viñas, Guadalupe Peralta, Ojocaliente, Solidaridad y Valle de los Cactus.

Durante el despliegue fueron aseguradas 14 personas por diversas conductas consideradas faltas administrativas. La autoridad municipal no detalló cuáles fueron las infracciones atribuidas a cada uno de los detenidos.

Tras su captura, todos fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, encargada de determinar su situación jurídica.

Los recorridos forman parte de las acciones de vigilancia que mantiene la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en distintos puntos de la capital.