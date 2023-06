Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que las Fuerzas Armadas se harán cargo de 10 aeropuertos del País.

En su conferencia mañanera, el Mandatario confirmó que le dio a la Secretaría de Marina (Semar) el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para evitar el control del narco, como ocurría en el pasado.

«(La Semar) está a cargo del control y la vigilancia del AICM, ha hecho muy buen trabajo. Yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robos de maletas, como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas», presumió.

«Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el AICM lo controlaba el narcotráfico».

Adicionalmente, dijo, la Semar controlará los aeropuertos de Ciudad del Carmen, en Campeche, y los de Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora.

Mientras tanto, la Sedena tomará el mando de seis: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo; el de Campeche, el de Puebla y el de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

Tras estos movimientos, López Obrador aclaró que también desaparecerá Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

«Continúa ASA como entidad normativa, pero el Gobierno va a estar a cargo de los aeropuertos públicos de los que quedaron porque la mayoría están concesionados y esos no se modifican las concesiones, los contratos», aseveró.

«Esos los privatizaron y nosotros hicimos el compromiso de no cancelar contratos y se mantiene».

EL TRASLADO

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) público el martes el proyecto de Acuerdo presidencial para transferir a la Semar las paraestatales AICM, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM) y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), este último, encargado en su momento del aeropuerto cancelado en Texcoco.

Desde su creación en 1998, estas empresas estuvieron sectorizadas en la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que ya no tendrá control sobre ninguna paraestatal, y sólo mantendrá en su sector a seis organismos descentralizados. La Marina, en contraste, sumará un total de 25 paraestatales y descentralizados en su sector.

La Semar ya controla operativamente el AICM desde febrero de 2022, y su director es un Vicealmirante, Carlos Velázquez Tiscareño.