Claudia Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras permanecer abandonado por 13 años, el Hospital General IMSS-Bienestar Metztitlán, en Hidalgo, empezará a operar hoy y recibirá el apoyo de 12 médicos cubanos, anunció Zoé Robledo, director de la institución.

Durante la firma del convenio de adhesión de Hidalgo al IMSS-Bienestar, en la que estuvo presente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario informó que los especialistas isleños llegarán en las próximas semanas a esta comunidad de Hidalgo.

«A este hospital, dentro de dos semanas, llega un nuevo grupo de médicos especialistas cubanos; dos cirujanos, dos pediatras, dos médicos internos, seis médicos familiares a atender a la población que durante mucho tiempo no conoció la experiencia de atenderse con un médico especialista del otro lado del escritorio o en un quirófano», explicó.

«Por eso es que estamos seguros que lo vamos a lograr, 52 médicos también recién egresados del Seguro Social se han incorporado y se están incorporando especialistas para hospitales en Actopan, en Apan, en Tulancingo, en Tula, en Pachuca, en Valle de Mezquital y también en el materno infantil».

Robledo consideró que se debe dejar atrás lo que llamó «historias de abandono» de hospitales cerrados.

El director del IMSS aseguró que este hospital existía desde 2010, pero no había entrado en operación hasta que se empezó a usar en la atención de Covid-19.

«Se había instalado la caja de cobro, pero para las personas que no tienen pagar», acusó.

«Después de tantos años de abandono el Ejército lo operó, terminó el Insabi de hacer las inversiones necesarias, el equipamiento y pudo estar atendiendo de junio de 2020 a junio de 2021».

El Presidente López Obrador agradeció al pueblo y Gobierno de Cuba por el envío de especialistas a trabajar al país.

«Nos están enviando especialistas, tenemos ya 700 especialistas de Cuba, van a venir algunos aquí a trabajar. Esto no tiene que ver con los ideológico, no tiene que ver con lo político, esto tiene que ver con la salud, es un derecho humano. Entonces no mezclar las cosas», aseveró.