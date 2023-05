Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la promesa de operarlas al 70 por ciento de su capacidad, la utilización de refinerías de Pemex está por debajo del 50 por ciento.

Al cierre de 2022, la operación de refinerías mexicanas se ubicó en 49.7 por ciento, de acuerdo con el informe anual que la petrolera entregó al Senado.

En contraste, en Estados Unidos la utilización de la capacidad instalada de refinación alcanzó 97 por ciento, de acuerdo con datos de la Energy Information Administration al mes de febrero pasado.

Además, en México 33 por ciento de lo que se produce en las refinerías es combustóleo, que implica la emisión de gases altamente contaminantes, cuando en EU esa cifra es de apenas 1.5 por ciento.

El proceso de crudo en refinerías de Pemex, en tanto, fue de 816 mil barriles diarios en 2022 contra los 18 millones de barriles diarios en EU.

«En promedio, el indicador de ocupación del Sistema Nacional de Refinación fue 49.7 por ciento. Destacan las refinerías de Tula y Salina Cruz con un proceso de crudo de casi 180 mil barriles diarios en promedio cada una.

«En 2022, Pemex Transformación Industrial continuó la ejecución del programa de rehabilitaciones del Sistema Nacional de Refinación. El proceso de crudo promedió 816 mil barriles diarios, volumen 15 por ciento superior al alcanzado en 2021 y significó un incremento de casi 38 por ciento respecto al crudo procesado en 2019, al inicio de esta administración», expone el informe de Pemex.

Durante el sexenio pasado, la capacidad de procesamiento cayó y en 2018 cerró en 37.3 por ciento.

Ante eso, el objetivo de la actual Administración buscó lograr la autosuficiencia energética, para lo que se estableció una estrategia de rehabilitación de refinerías que no ha funcionado, aseguró Arturo Carranza, especialista en energía.

«Estos datos nos hablan del desfase entre las metas que se ha planteado esta Administración con respecto a los resultados, sobre todo de cara a la promesa de la Secretaría de Energía de que el programa de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación permitiría estar por arriba del 70 por ciento», apuntó.

Paul Sánchez, especialista del sector energético, dijo que las metas que establecieron no fueron realistas, por lo que se han vuelto imposibles de cumplir.

«Por más reconfiguraciones y más inversión que le metan, tienen problemas. Algunos dicen que se trata de una falta de presupuesto para mantenimiento preventivo y las inversiones se quedan cortas; como todo sistema de infraestructura envejecido, aunque hagas correcciones mayores, no necesariamente vas a llegar a tener una rentabilidad como en sus inicios», apuntó.