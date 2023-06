Mariana Morales Agencia Reforma

TAPACHULA, Chiapas.- Médicos del Hospital «Roberto Nettel Flores» del ISSSTE en Chiapas realizaron una cesárea mientras una gotera mojaba a la paciente en el quirófano.

En un video publicado en redes sociales el 19 de junio, pero que se viralizó ayer, los propios trabajadores documentaron el momento en que la gotera interrumpió la operación y comenzó a salpicar el campo quirúrgico, región que debe mantenerse estéril y libre de microorganismos.

«Ahí tápale, está cayendo (el agua) en el campo quirúrgico», dice una doctora mientras graba a uno de sus compañeros tratando de impedir que la paciente se siga mojando con ayuda de la lámpara del quirófano.

«¡Grábenlo! ¡Grábenlo!» se escucha decir a otra de las personas presentes.

Una fuente consultada por Grupo REFORMA señaló que desde hace años se han registrado denuncias por las malas condiciones en las que se encuentra este hospital, a cargo del Gobierno de Chiapas, además de la falta de medicamentos.

Desde octubre de 2021, la clínica se encuentra en rehabilitación, pero desde entonces no hay avances y «sigue igual», indicó.

«Y las goteras, entre otras deficiencias siguen, los médicos no pueden operar y las cirugías se posponen», agregó.

«Las puertas se están cayendo, los baños no tienen suministro de agua, las lámparas están fundidas, no hay batas para los enfermos hospitalizados, ni sábanas».

Por el momento, las cirugías programadas en la clínica se llevan a cabo en el hospital regional, en tanto el problema no sea resulto.