El presidente del Comité Ejecutivo del Municipio de Aguascalientes del Partido Verde, Omar Camarillo, urgió ayer una mayor regulación en tianguis, mercados, centros comerciales y redes sociales para controlar la venta de animales domésticos y silvestres, ya que es evidente la proliferación de ese tipo de venta comercial.

Detalló que esta actividad es muy común en tianguis y mercados, ahí regularmente hay personas que dan vueltas con dos o tres perritos, “y al momento en que la gente les hace una caricia viene el ofrecimiento de la venta, entre dos mil y tres mil pesos, dependiendo la raza, pero no tienen a la vista algún tipo de permiso para hacerlo”.

En un recorrido que realizó en el tianguis en la calle Alfredo Lewis, señaló que aparte de la venta de mascotas, ofrecían cotorros, gallos, gansos y pollitos, por lo que exhortó a las autoridades correspondientes reforzar la vigilancia en estos sitios, en centros comerciales, en tienda de mascotas, ya que los tienen en lugares no adecuados para su desarrollo.

De igual modo, exhortó a las personas a no comprar en esta temporada navideña, ya que regularmente cuando los adquieren se los regalan a los hijos, pero al paso del tiempo ya no les gustan o no los pueden tener en casa y los terminan abandonado en la calle o a las orillas de la ciudad capital.

Omar Camarillo apuntó que junto con la regulación de este tipo de comercio, se debe implementar una campaña de difusión para orientar a la sociedad sobre los lugares adecuados para comprar, preferentemente que adopten una mascota que viven en refugios e incluso de la calle, ya que miles de animalitos están siendo sacrificados porque sus dueños los abandonan.

Por último, consideró que debe darse un seguimiento a las redes sociales porque continuamente aparecen publicaciones en donde se ofertan cualquier tipo de animales, desde perritos, gatos, aves, hasta serpientes, alacranes, entre otro tipo de fauna silvestre.