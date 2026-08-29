Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La empresa PABE-TAX no sólo dota de los aviones para viajes privados de la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama (Morena), a Vail y Orlando. También hace negocio con helicópteros para «labores de seguridad» del Gobierno estatal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo utiliza un helicóptero bimotor Bell 429, valuado en 7.5 millones de dólares, matrícula XA-VGF, cuyo propietario es PABE-TAX, empresa vinculada al conglomerado Seguritech contratista de la Administración que encabeza Lezama.

Dicha aeronave, identificada por el Gobierno estatal como «Águila II», fue incorporada a la flota estatal en julio de 2023 y está asignada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a Protección Civil.

Grupo REFORMA documentó que al menos 43 viajes privados de Lezama y familiares fueron hechos en los aviones Gulsftream G200, matrículas XA-PKR y XAGLF, propiedad de PABE-TAX, empresa de servicios de taxi aéreo considerada parte del conglomerado empresarial de Seguritech Privada.

Para afianzar el conflicto de interés, la Gobernadora adquiere helicópteros con dinero público a la empresa que la pasea en aviones privados.

Ante las informaciones de sus vuelos privados y el uso de naves de empresas contratistas de su Gobierno, Lezama ha dicho que son versiones «falsas».