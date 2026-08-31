César Andrés Jiménez García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A más de un mes de que finalizó el Mundial de Futbol, el Gobierno de la Ciudad sigue sin transparentar en qué, cómo y a quién le pagó para realizar 18 festivales futboleros en las alcaldías.

El costo por los eventos, de acuerdo con lo mencionado por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton, sería de 180 millones de pesos.

De este total, 135 millones serían aportados por inversión privada para el pago de derechos de transmisión, lo que dejaría 45 millones sin una erogación clara.

En respuesta a una solicitud de transparencia, la Jefatura de Gobierno precisó que la facultad para brindar detalles sobre el monto, instalación, sedes, número de asistentes y empresa a cargo de los eventos corresponde a alcaldías y la Secretaría de Cultura (SC).

Esta última dependencia, a cargo de Ana Francis explicó que el gasto por los festivales asciende a 10 millones 862 mil 124 pesos.

Agregó que el esquema de contratación fue por servicios integrales para uno o varios eventos, incluyendo los mundialistas, con cargo a la partida presupuestal 3281, sin explicar la empresa a cargo.

«Esta Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios no es la encargada de la adquisición, arrendamiento, instalación, operación, mantenimiento y desmontaje de pantallas gigantes, pantallas de video, estructuras de soporte colocadas en los festivales futboleros, dichas actividades fueron coordinadas y ejecutadas directamente por la Secretaría de Turismo», informó Cultura.

Sin embargo, Turismo -a cargo de Alejandra Frausto- respondió que no existen contratos, convenios, licitaciones, adjudicaciones directas u órdenes de compra bajo el concepto de Festivales Futboleros.

En tanto la Secretaría de Finanzas turnó la respuesta al Fondo Mixto de Promoción Turística, que hasta la fecha de esta publicación no ha transparentado los gastos.

El 7 de agosto, ante el Congreso local, Frausto comentó que los festivales futboleros atrajeron a casi medio millón de personas; lejos de las 282 mil 600 personas alcanzadas que reconoció Cultura vía transparencia.

Y PARA 6 CONCIERTOS

Sobre los festivales emergentes implementados debido a la saturación del Fan Fest del Zócalo, como los realizados en el Palacio de los Deportes y el Monumento a la Revolución, autoridades explicaron que los más costosos fueron los de La Banda El Limón, con un millón 624 mil pesos.

Así como el de Grupo Cañaveral, por un millón 102 mil pesos.

Además, se gastaron 232 mil pesos de dinero público para el grupo 3 Ball Monterrey; otros 174 mil para la cantante María Inés Ochoa; 159 mil 800 más para el Grupo Aroma y 208 mil 800 pesos para Los Askis.

Adicional a ello, se gastaron un millón 675 mil 353 pesos sólo para infraestructura técnica y colocación de pantallas en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, sólo para el partido México-Ecuador.

Con información de Selene Velasco