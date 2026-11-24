Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal hará la compra de trenes más grande de que se tenga registro mediante un nuevo procedimiento al que, hasta ahora, sólo tienen acceso las empresas participantes.

Las bases de licitación de esta adquisición sólo estuvieron disponibles para compra durante cinco días en las oficinas de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, pero no se pueden consultar en línea, en contraste con las compras previas de trenes, incluida la que se hizo en el sexenio pasado para el Tren Maya.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) convocó el 4 de noviembre a licitación para la compra de 52 trenes, pero el concurso no se lleva a cabo con reglas de la Ley de Adquisiciones, sino que se aplica la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, impulsada por el actual Gobierno y vigente desde abril de 2026.

Si bien la ley indica que las convocatorias a estos concursos se deben publicar en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, es decir, en Compras MX, la ATTRAPI solo la difundió en su propio sitio de internet y en la sección de avisos del Diario Oficial.

El resto de la licitación, incluidas juntas de aclaraciones, presentación de ofertas y fallo, se lleva a cabo en un portal de la Secretaría de Hacienda, al que solo pueden acceder empresas que se registren con su firma electrónica y cédula fiscal.

La primera junta estaba agendada para el 12 de noviembre.

Hasta ahora, la ATTRAPI no ha manejado información de este proceso en Compras MX, pese a que el 3 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto con directrices para los proyectos de infraestructura estratégica, en el que ordenó:

«En la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX) se dará difusión a las convocatorias, actas y fallos de los procedimientos de contratación que se lleven a cabo de conformidad con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y su Reglamento».

Si bien Compras MX cuenta con una apartado para implementar la nueva ley, no se ha publicado hasta ahora ninguna licitación, aunque Hacienda reporta que para septiembre ya había 38 proyectos para el desarrollo con bienestar aprobados.

Los 52 trenes serán usados en los corredores CDMX-Nuevo Laredo y CDMX-Guadalajara.

En diciembre de 2025, la empresa Alstom ganó el contrato de 20 mil 171 millones de pesos para fabricar 47 trenes destinados a las rutas que desarrolla el actual Gobierno, mientras que tres meses antes, la firma china CRRC Zhuzhou Locomotive ganó el contrato para quince trenes del tren CDMX-AIFA-Pachuca.

Pruebas de opacidad

Cuatro datos confirman la falta de transparencia en el proceso de compra de trenes:

– No aparece en Compras MX.

– Las bases no pueden consultarse públicamente en línea.

– El procedimiento está restringido a participantes registrados.

– Contradice el compromiso presidencial de publicidad.