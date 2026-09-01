El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes el artículo 149 del Código Penal de Aguascalientes, al determinar que el Congreso del Estado carecía de facultades para volver a establecer el delito de extorsión, sus sanciones y agravantes después de que esta materia quedó reservada al Congreso de la Unión.

Al presentar el proyecto correspondiente a las acciones de inconstitucionalidad 42/2026 y su acumulada 45/2026, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía destacó que la Corte ya ha construido criterios respecto de los alcances que tiene para los congresos estatales la obligación de armonizar sus legislaciones cuando existe una ley general expedida por el Congreso de la Unión.

La controversia surgió después de que el Congreso de Aguascalientes reformó el artículo 149 del Código Penal estatal mediante el decreto publicado el 24 de febrero de 2026. La disposición estableció una pena de 15 a 25 años de prisión para el delito de extorsión, además de multas y diferentes agravantes.

Se determinó que el mandato de armonización contenido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión no facultaba al Congreso de Aguascalientes para reproducir en su Código Penal el tipo delictivo, las penas y las circunstancias agravantes establecidas en la legislación general.

Figueroa Mejía sostuvo que la reforma al artículo 73 de la Constitución federal reservó al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre el tipo penal y las sanciones en materia de extorsión, competencia que fue ejercida posteriormente con la expedición de la ley general.

Las entidades mantienen atribuciones para prevenir, investigar, perseguir, procesar y sancionar los casos de extorsión de su competencia, pero deben hacerlo conforme al tipo penal y las sanciones establecidos en la legislación general.

Sólo la ministra Lenia Batres Guadarrama, votó en contra del criterio planteado por el ministro ponente.