Éstos no son Piratas del Caribe

Los aficionados al manga o al anime son sectarios por elección en cuanto a las adaptaciones que de sus venerados materiales fuente se realizan en cualquier otro formato. Sobre todo, el recelo los invade cuando se trata de iteraciones occidentales que -y aquí, infortunadamente, la historia los avala- suelen desvirtuar los elementos que cimientan las tramas y personajes japoneses originales, como los estrepitosos casos de “Dragon Ball” o “Ghost In The Shell”, por mencionar algunos. Ya Netflix lo ha intentado mediante ambiciosas, pero desfavorecidas versiones de algunos pilares de la cultura pop nipona como “Cowboy Bebop” o “Death Note”, dilapidadas por los fans como diluidos intentos por tornar paladeable en nuestro continente las deslumbrantes y fantásticas narrativas de oriente. Pero creo que con “One Piece”, producción de la compañía de streaming que adapta la colosal obra -aún inacabada- del dibujante y guionista Eiichirō Oda, no habrá muchas quejas, pues el trabajo de Steven Maeda y Matt Owens, creadores de este proyecto, muestra una absoluta devoción al material original sin ser una mera calca, acogiendo sin empacho los aspectos más extravagantes de la serie principal, entrelazándola con elementos humorísticos, trágicos y hasta viscerales.

La historia se sitúa en un mundo ucrónico donde transcurre “La Nueva Era de los Piratas”, donde lo viejo y lo moderno relatan cómo muchos marineros se dedican a la piratería para encontrar la fabulada “Pieza Única” (“One Piece”), tesoro más allá de toda razón, oculto por un bucanero ejecutado públicamente de nombre Gold Roger en algún lugar de la llamada Gran Ruta Oceánica. Pasan los años (22 para ser preciso) y el caudal no es hallado. Un joven idealista y optimista, con la habilidad de estirarse como goma debido a la ingesta de una fruta mágica llamado Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) se da a la tarea no sólo de encontrarlo, sino de ser coronado como Rey de los Piratas. En su gesta aventurera, se topará con aquellos que conformarán su tripulación: Nami (Emily Rudd), una chica enigmática y mal encarada que se dedica al hurto; Roronoa Zoro (Mackenyu), extraordinario espadachín taciturno pero leal; Usopp (Jacob Romero), atrabancado pero noble con dotes de gran tirador, y Sanji (Taz Skylar), magnífico cocinero con gran capacidad de pelea. Todos ellos tienen sus sueños particulares que los motiva a unirse a Luffy en su empresa, aún si ello significa ser perseguidos por La Marina, liderada con severidad y gran sentido de la justicia por el Vicealmirante Garp (Vincent Regan), asistido por el tímido Koby (Morgan Davis), que llegó a conocer a Luffy por lo que su lealtad está dividida, y otros estrambóticos piratas que hay que ver para creer, como el siniestro pero extrañamente carismático payaso Buggy (Jeff Ward) con la bizarra habilidad de desprender toda su anatomía, el certero y cautivador Mihawk (Steven John Ward), cuya espada es capaz de partir en dos a un navío, y el más temible de todos, Arlong (McKinley Belcher III), hombre mitad pez y mitad humano que dirige a todos los seres híbridos como él, con una inagotable sed de conquista. Todos los caminos se cruzan con habilidad argumental, dando paso a momentos dramáticos de cierta densidad y varios donde la comedia y la acción toman el mando.

Con esta serie es necesario dejarse llevar, pues varios aspectos intrigantes son explicados coherentemente o simplemente aparecen y ya. Pues esto es una versión en acción real de una historieta y animación, así que el núcleo a analizar es su diseño narrativo y técnico, y en ello hay mucho que alabar. Las caracterizaciones son atractivas, destacando el mismo Luffy, un personaje que vive para cumplir promesas, respetar los sueños y metas de otros, y vivir una aventura, mientras que las cuidadas analepsias de los demás muestran con claridad quiénes son y qué desean, además de sustentar sus personalidades disímbolas pero complementarias. La cámara está al servicio de una plástica eminentemente náutica y mucha de la fotografía resalta mediante estéticas composiciones los ricos y complejos escenarios o las tomas oceánicas que dan el contexto y atmósferas deseadas para una trama así (aunque sí hay un desmedido uso del contrapicado, recurso que encuentro injustificado y, en momentos, molesto). Personalmente, jamás he visto un solo episodio de las 21 temporadas de la serie original o leído un solo tomo de los 100 que, hasta el momento, conjuntan el opus de Eiichiro Oda, pero esta versión de “One Piece” me ha dejado lo suficientemente satisfecho como ejercicio audiovisual que tal vez le eche un ojo a estas descabelladas pero atractivas aventuras de piratas que hacen ver a Jack Sparrow como un modelo de seriedad a la Bergman.

