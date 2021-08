El exceso de velocidad en que era conducido un coche, provocó que el conductor no alcanzara a frenar a tiempo y ocasionó un aparatoso choque tipo “carambola” que por fortuna no dejó personas lesionadas y todo quedó en daños materiales por más de 30 mil pesos aproximadamente.

Fue a las 08:25 de la mañana, cuando se reportó al C4 Municipal que en avenida Aguascalientes Poniente, a la altura del fraccionamiento Las Brisas, se había registrado un choque múltiple entre tres unidades automotrices, desconociéndose si había personas lesionadas.

Hasta el lugar de los hechos arribaron policías viales para verificar el reporte y se percataron que afortunadamente, ninguno de los conductores involucrados había resultado lesionado.

Como presunto responsable del accidente fue señalado el señor Manuel, de 47 años, quien al momento de los hechos conducía un automóvil BMW, modelo 2016, color gris y placas de circulación de Aguascalientes.

Esta persona se desplazaba a exceso de velocidad por avenida Aguascalientes Poniente en dirección de sur a norte, siendo el caso que al llegar a la altura del fraccionamiento Las Brisas, no guardó su distancia de seguridad prudente y se fue a impactar contra la parte trasera de una camioneta Nissan, con caja seca, modelo 2013, color rojo, propiedad de una empresa repartidora de carne, con placas de circulación de Aguascalientes.

Esta unidad era conducida por el joven Luis, de 18 años, quien tras recibir el fuerte golpe salió proyectado hacia el frente, por lo que chocó contra la parte trasera de una camioneta Chevrolet pick up, modelo 1996, color rojo y placas de circulación de Aguascalientes, la cual era conducida por el señor Óscar, de 33 años.