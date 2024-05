CDMX. -Angelina Jolie y Brad Pitt han experimentado varios años de tensión con sus hijos desde que la actriz le pidió el divorcio al histrión en 2016 y solicitó la custodia física exclusiva de sus hijos, Vivienne, Zahara, Knox, Maddox, Pax y Shiloh.

Ahora, todo parece indicar que Vivienne ha tomado partido en esta disputa que enfrenta a sus padres, ya que en el programa de mano de la obra The Outsiders: A New Musical, la joven de 15 años aparece acreditada con su nombre y el apellido de su madre, confirmó la revista People.

Vivienne Jolie fungió como asistente y ayudó a producir la puesta en escena a su madre, de 48 años, aunque no se le asignó una biografía.

«Angelina está encantada de trabajar en su primera aventura como productora teatral junto a su hija Vivienne, estudiante de teatro y defensora de las artes», se lee en la descripción de Jolie.

La actriz anunció el año pasado que iba a producir la adaptación a Broadway de la novela de S.E. Hinton y la película de 1983 de Francis Ford Coppola, y que su hija era quien la había inspirado para asumir el proyecto.

A pesar de esta omisión, no está claro si también harán el cambio de su nombre de Vivienne Jolie-Pitt a Vivienne Jolie legalmente.

Ella no es la única hija de la ex pareja que ha cambiado su nombre en los últimos años.

Zahara, su hija mayor, se presentó como «Zahara Marley Jolie» ante una hermandad femenina Mu Pi de Alpha Kappa Alpha en su universidad, Spelman College, el pasado mes de noviembre, como se ve en un video compartido por Essence.