Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque el 27 de febrero de 2019, el Presidente López Obrador daba por hecho que habían sido abiertos los expedientes secretos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a la fecha siguen cerrados.

«Firmé ya el decreto para revisar los archivos del Cisen y de la Policía Federal de Seguridad en Lecumberri, ya se va a poder revisar, ya seguramente la semana próxima ya van a poder asistir», dijo en la conferencia de ese día.

Al día siguiente publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación que ordenaba a todo su gobierno a transferir al Archivo General de la Nación (AGN) todos los documentos relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción, y el 2 de abril de ese año se publicaron los lineamientos, pero las dependencias no han transferido ningún documento.

«El Archivo General de la Nación no ha recibido transferencias de las dependencias y entidades de la administración pública relacionadas con el Acuerdo Presidencial del 28 de febrero de 2019», respondió esa dependencia el 14 de diciembre a una solicitud realizada mediante la Ley de Acceso a la Información.

En abril pasado, el AGN indicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sustituto del Cisen desde 2018, solamente había entregado 10 legajos con fotos de entre 1987 y 1990 relacionadas con homicidios de periodistas, pero ahora añadió que sigue en análisis su puesta en público.

«En este sentido, la transferencia aún no se ha realizado. Por lo que una vez concluida dicha valoración, se hará del conocimiento el resultado para los fines que procedan», explicó en respuesta a la solicitud 330002822000532.

Así que han pasado tres años y 10 meses desde que el Presidente afirmó que toda la información ya era pública y que becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro trabajarían en la catalogación. «Todo va a ser transparente», sostuvo entonces, y luego dejó de hablar del tema.

La última vez que dijo que ya había cumplido con su promesa de abrir el archivo del Cisen, activo entre 1989 y 2018, pero también de dependencias anteriores como la Dirección Federal de Seguridad y la Investigaciones Políticas y Sociales, fue en la mañanera del 23 de julio de 2021.

«Ya hay acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar», aseguró.