Las iniciativas de leyes de ingresos municipales para 2027 no contemplan, hasta el momento, multas por incumplimiento de las disposiciones que regulan el uso de scooters, patines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal en Aguascalientes, pese a que la reforma a la Ley de Movilidad ya se encuentra vigente.

La diputada Laura Ponce, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, informó que, durante la revisión de las propuestas fiscales de los ayuntamientos, no ha identificado apartados relacionados con estas sanciones, aunque precisó que el análisis de los documentos continúa.

Por su parte, el diputado Humberto Montero exhortó a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad en la implementación de la reforma mediante la adecuación de sus reglamentos y el establecimiento de las sanciones correspondientes.

Señaló que Jesús María y Aguascalientes registraban avances en la armonización de sus disposiciones municipales, aunque dijo desconocer si incorporaron las multas en sus respectivas iniciativas de leyes de ingresos.

Recordó que la reforma busca regular, no prohibir, el uso de estos medios de transporte, a fin de prevenir accidentes. Asimismo, llamó a los usuarios a portar casco, respetar los límites de velocidad y evitar circular por las banquetas.

Montero señaló que los ayuntamientos todavía están a tiempo de incorporar las sanciones y que, en caso de omisión, podrán presentar iniciativas para modificar sus leyes de ingresos durante el ejercicio fiscal.

Laura Ponce estimó que los dictámenes de las propuestas municipales estarán listos a finales de noviembre para someterlos a consideración del pleno legislativo a principios de diciembre.