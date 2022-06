El Coordinador de Tránsito y Movilidad, Arturo Martínez Morales, informó que las dos pensiones municipales albergan, un total de 7,523 vehículos. De los cuales, 476 son bicicletas, 23 camiones ‘rabones’, 33 camiones urbanos, 988 camionetas pickup, 2,643 motocicletas, 17 remolques de un eje, 12 de dos remolques, 3 de tres ejes, 11 torton, 32 tractocamiones, 24 camiones de tres toneladas y media y vehículos Sedan 3,671.

Las bicicletas son los medios de transporte con más tiempo dentro de la pensión.

En materia de infracciones en contra de conductores de transporte de carga, el funcionario detalló que de manera diaria se dan hasta 40 multas.

“Aproximadamente se levantan de 40 a 60 infracciones en 24 horas al transporte pesado. Si bien es cierto que no todas las sanciones son los que van de paso, ya se aplican sanciones para quienes no respetan el señalamiento restrictivo que tenemos sobre tercer anillo, de circular por su extrema derecha y a no más de 50 kilómetros por hora”, concluyó.

