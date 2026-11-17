Un hombre que presuntamente intentó atacar con un cuchillo a varios policías y después les ofreció una motocicleta para evitar su detención terminó vinculado a proceso por los delitos de lesiones dolosas en grado de tentativa y cohecho.

Se trata de Ángel “N”, quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras enfrenta el proceso penal en su contra.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre, cuando el individuo se encontraba en un terreno ubicado en el cruce de Prolongación Libertad y Jesús María, en la Zona Centro.

De acuerdo con las investigaciones, al detectar la presencia de los uniformados, el sujeto comenzó a insultarlos y amenazarlos. En determinado momento sacó un cuchillo y realizó movimientos con el arma en dirección a los rostros de los oficiales, aparentemente con la intención de lesionarlos y evitar que se acercaran.

Cuando los policías intentaron someterlo, Ángel “N” opuso resistencia lanzando patadas y cabezazos. Además, presuntamente advirtió que atentaría contra ellos una vez que recuperara su libertad.

Sin embargo, la situación dio otro giro cuando, ya detenido, el individuo supuestamente ofreció entregarles una motocicleta a cambio de que lo dejaran marcharse.

La propuesta fue considerada un presunto acto de cohecho, por lo que el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado, una jueza de Control declaró legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso por ambos delitos y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva oficiosa.