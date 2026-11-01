Cuatro hombres que presuntamente formaban parte de una organización dedicada a defraudar compradores de vehículos en distintos estados del país fueron vinculados a proceso en Aguascalientes, luego de que dos víctimas perdieran un total de 64 mil 200 pesos.

Los imputados son Jonathan “N”, Lorenzo “N”, Marcos “N” y Luis “N”, quienes enfrentan cargos por asociación delictuosa y fraude.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los sospechosos instalaban lotes de automóviles con apariencia de negocios legítimos, donde ofrecían unidades de contado o mediante financiamiento, cobraban anticipos y presuntamente nunca entregaban los vehículos.

Lorenzo habría sido el encargado de dirigir las operaciones, administrar las redes sociales y manejar el dinero, mientras que los otros tres fungían como asesores de ventas.

En septiembre de 2026 instalaron uno de estos negocios sobre la avenida Alejandro de la Cruz, cerca de Paseo de los Chicahuales, en el fraccionamiento Vistas del Sauz, en Jesús María.

Ahí, una persona entregó 11 mil 200 pesos por el supuesto apartado y plaqueo de una Volkswagen Tiguan café, cuya entrega nunca se concretó.

Días después, el mismo vehículo fue ofrecido a otra víctima, a quien le cobraron 38 mil pesos en efectivo y otros 15 mil mediante tarjeta de crédito, durante una operación realizada en oficinas de Plaza Atika.

Tras las denuncias, agentes investigadores consiguieron las órdenes de aprehensión y capturaron a los cuatro involucrados.

Finalmente, un juez determinó vincularlos a proceso por ambos delitos y ordenó que permanezcan en prisión preventiva justificada.