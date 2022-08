Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con amparos pendientes de dilucidar y la obra inconclusa, el director de Fonatur, Javier May, ya compromete con pobladores del sureste que las ganancias del Tren Maya serán destinadas al incremento de las pensiones de adultos mayores.

Conforme un video de un encuentro con pobladores de Pomuch, Campeche, realizado el pasado 28 de junio, May asegura que el financiamiento de las pensiones vendrá de ganancias del tren mismas que no explicó como se obtendrían.

«¿Cuánto es lo que se les da ahorita de pensión, Carlos? Tres mil 800 bimestrales. El próximo año va a aumentar la pensión, va a subir a cuatro mil 650 la pensión, el próximo año, en el 23, y en el 24, la pensión va a ser de seis mil pesos al bimestre, o sea que cada año va a ir incrementando la pensión. ¿De dónde va a salir ese recurso, ese dinero que reciben ahora 10 millones 300 mil respetables adultos mayores (que) reciben su pensión? ¿De dónde va a salir? De este proyecto del Tren Maya», afirmó May, según consta en un video del encuentro.

El titular de Fonatur, quien también ha promovido acciones del tren como parte de su campaña para ganar la candidatura de Morena a la gubernatura de Tabasco, sostuvo en junio diversas reuniones de información con habitantes de las comunidades por donde pasará el Tren Maya.

Su ofrecimiento de pagar el incremento de pensiones con ganancias del tren contradice el plan anunciado por el propio Presidente de la República en el sentido de que lo obtenido por el transporte cubrirá las pensiones de militares.

El Tren Maya fue declarado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como una obra de seguridad nacional y asignó a oficiales castrenses la coordinación de la obra.

En las reuniones informativas May ha sido acompañado por legisladores y funcionarios estatales; en algunos casos incluso se han entregado formalmente viviendas a familias que han sido reubicadas a causa de las obras.

«Nos reunimos en #Campeche con ejidatarios de Pocboc, Pomuch, Ruiz Cortínez, Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto y San Juan Carpizo para informarles sobre el Tren Maya y los beneficios que dará al pueblo. Hay mucho entusiasmo y esperanza con este gran proyecto del Gobierno de México», escribió ese mismo día en su cuenta de Twitter.

La visita quedó registrada en un video donde se le escucha asegurar que en el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto la pensión para adultos mayores era de sólo mil 65 pesos porque se robaban el dinero.

«Antes no llegaba ese dinero al pueblo. ¿Cuánto era lo que daban cuando estaba Peña Nieto? ¿Cuánto era la pensión que les daba? ¿Cuánto recibían? Mil 65 pesos. ¿Ahorita cuánto reciben? Tres mil 800 pesos y va a aumentar, año con año aumenta la pensión, es que antes se robaban el dinero, tenemos que decirlo, se robaban, saqueaban al País. Ahora ya se acabó la robadera, ya se acabó, porque le llega directo a los beneficiarios, ya no hay intermediarios», dijo.