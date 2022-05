Antonio Baranda Agencia Reforma

MAZATLÁN, Sinaloa.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que las nuevas hidroeléctricas de Picachos y Santa María, en Sinaloa, empezarán a operar a más tardar en marzo de 2024.

«Las dos presas se van a equipar para que funcionen como hidroeléctricas, es decir, van a producir energía también a finales del año próximo, y se está pensando que, a más tardar en marzo del 24, ya van a estar ‘turbinando'», previó.

«Estamos invirtiendo muchos miles de millones de pesos, no tengo el dato exacto, en el sur de Sinaloa, en todo el estado, pero de manera especial en el sur. (Vamos) muy bien, va muy bien y vamos a cumplir, en todo sentido», dijo.

Entrevistado al término de una visita de supervisión a la presa Picachos, el Mandatario aseveró que la energía que produzcan ambas presas va permitir garantizar la energía eléctrica en toda la zona sur del estado.

«Se va asegurar la energía eléctrica, se asegura el agua, sobre todo para el consumo doméstico, en Concordia, ustedes saben, no hay agua, se escasea el agua, hice ese compromiso, se va cumplir», abundó.

«Y también va haber agua para el riego, para la producción, porque necesitamos producir alimentos. Desde el Gobernador anterior, Quirino (Ordaz), hemos llevado muy buena relación con los Gobiernos de Sinaloa. Ahora el Maestro Rocha es de los mejores gobernadores, porque no puedo decir: ‘es mejor’, porque se me van a sentir, van a haber celos y sentimientos, pero es de lo mejor, estamos trabajando de manera coordinada».

Vía Twitter, el Jefe del Ejecutivo destacó que las dos nuevas hidroeléctricas de Sinaloa permitirán alumbrar a 86 mil viviendas del estado.

«Supervisamos tres caminos de la Sierra Madre para beneficio de comunidades marginadas de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Además, evaluamos el avance en la construcción de dos hidroeléctricas que nos permitirán alumbrar 86 mil viviendas en el sur de Sinaloa», apuntó.

Antes de realizar un sobrevuelo por la presa Santa María, el Presidente presumió que ya funciona el distrito de riego de la presa Picachos, que en breve estará terminado el acueducto a Concordia y que las obras de reconstrucción del puente «El Quelite», comenzarán en breve.

«Ya no nos va alcanzar (el tiempo), pero ya tienen los fondos en Sinaloa, ya se entregó el dinero y lo van a iniciar… y el 3 de junio el puente, ya tiene el dinero el Gobernador, y las finanzas pues», agregó.

¡Participa con tu opinión!