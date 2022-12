Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ministros y ministras que aspiran a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia entre 2023 y 2026, entregaron ayer los planes de trabajo que implementaran si ganan la elección del próximo 2 de enero.

Los aspirantes coinciden en la necesidad de una presidencia más cercana a los otros 10 ministros, tras un periodo en el que Arturo Zaldívar adoptó por su cuenta muchas de las decisiones y políticas relevantes.

Grupo REFORMA tuvo acceso a los planes de cuatro contendientes, que se concentran más en las medidas que ellos pueden tomar, y se cuidan de prometer que mantendrán algunas políticas de Zaldívar, como la equidad de género y el impulso a la defensoría pública.

No se plantean reformas de gran calado que requerirían participación de un Congreso controlado por Morena, como reducir el candado de ocho votos para invalidar leyes, o enviar a plenos de Circuito decenas de acciones contra leyes estatales, que consumen la mayor parte del tiempo del pleno de la Corte, pese a su escasa relevancia.

NORMA PIÑA

La independencia de los jueces y la transparencia son el eje del plan de la ministra.

«Si llego a ser presidenta, con el apoyo invaluable de mis compañeras y compañeros, fortaleceremos nuestra presencia en defensa de la independencia judicial, de la dignidad y respetabilidad de las personas juzgadoras. Hoy se dice que no se les escucha, que no se les apoya desde la cúpula del PJF. Les propongo cambiar este escenario».

Sobre transparencia, Piña plantea que el público pueda seguir el trámite de todas las acciones y controversias en la Corte, y que los ministros ponentes difundan sus proyectos sin requerir permiso del pleno.

Piña, quien anunció públicamente su aspiración, rompiendo con la tradición de manejar el tema internamente, también propone mejorar los procesos de concurso mercantil y crear la Unidad de Conocimiento Científico y Especializado, que asesore a los ministros sobre materias que no tienen que ver con el derecho, pero son importantes para resolver múltiples asuntos.

YASMÍN ESQUIVEL

La ministra, quien fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, plantea tres comités integrados por sus colegas, así como dos comisiones novedosas: de ministros y ministras en retiro, que opine y asesore a la presidencia, y de secretarios de estudio y cuenta, que elabore proyectos de sentencia de casos relevantes con personal de varias ponencias.

Propone además que la publicación de proyectos que discutirá el pleno de la Corte sea la regla, no la excepción, como sucede actualmente.

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), habría una nueva comisión de vinculación con personas titulares, integrada por jueces y magistrados electos por sus colegas, así como una comisión de magistrados y magistradas jubilados.

Además, nuevos portales de transparencia y el rediseño del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) del CJF, que ha tenido pocos cambios en las últimas dos décadas, pero es la principal herramienta de seguimiento del trabajo de juzgados y tribunales.

ALFREDO GUTIÉRREZ

El plan de Gutiérrez, ex jefe del SAT, tiene un tono mucho más gerencial y enfocado en la eficiencia administrativa, con esquemas y gráficas sobre indicadores, estrategias y objetivos.

«Nada hay nuevo bajo el sol, pero mi propósito es conseguir que el PJF funcione con precisión cronométrica y refleje, con procesos eficientes, monitoreados y evaluados, su labor trascendente, así como su disciplina moral, su mística y su compromiso incondicional con el país», explica.

Se prevé la creación de «juzgados virtuales», para tramite exclusivamente electrónico, así como tribunales en materia de medio ambiente, y se buscara uniformar y publicitar los criterios del CJF sobre disciplina y adscripción que afectan a los juzgadores, para evitar la discrecionalidad.

Gutiérrez incluso plantea utilizar la tecnología de registro de transacciones blockchain, que usan criptomonedas como Bitcoin, y sistemas de inteligencia artificial, para búsquedas predictivas y otras herramientas que faciliten el trabajo de los tribunales.

ALBERTO PÉREZ DAYÁN

Veterano de la carrera judicial, Pérez Dayán plantea una presidencia que tome en cuenta a los demás ministros.

«No se pretende una presidencia que decida en los temas más relevantes o de mayor calado de manera unilateral y que controle todo, al modo conocido como ‘presidencialista’, sino una que escuche, que dialogue, que tome en cuenta, que permita la colaboración de las y los demás, que integre a través de las comisiones correspondientes y que delegue», afirma.

Pérez Dayán propone dar autonomía tanto a la Contraloría de la Corte y a la del CJF, pues la primera está supeditada al ministro presidente, mientras que la segunda responde tanto a aquel como al Comisión de Vigilancia o al pleno del CJF.

Sobre equidad de género, propone que también aplique para los altos cargos administrativos, pues actualmente sólo 10 de los 36 cargos de ese tipo más relevantes en la Corte los ocupan mujeres.

También sugiere que las sesiones del pleno del CJF para resolver asuntos administrativos, que desde su creación en 1995 han sido privadas, ahora sean públicas.