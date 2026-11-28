Araceli Patricia Aguilar Moreno Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Apoyos de hasta 200 mil pesos por daños a vehículos y ayudas parciales para reparar viviendas y locales comerciales, así como reponer maquinaria y mercancías, otorgará el Gobierno de Sinaloa a afectados por el operativo en Guasave en el que detuvieron a Fausto Isidro Meza Flores, «Chapo Isidro».

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava anunció un programa extraordinario de apoyo económico dirigido a ciudadanos y empresas de los municipios de Guasave, Ahome, Mocorito, Salvador Alvarado y Navolato.

El Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, explicó que, en el caso de vehículos asegurados, se cubrirá el pago del deducible hasta por 200 mil pesos, mientras que para aquellos que carezcan de una póliza se otorgará un apoyo por el mismo monto máximo.

Para los inmuebles se prevé una ayuda parcial destinada a la reparación de daños en viviendas, locales comerciales, establecimientos, fachadas, bardas, puertas, ventanas, techos e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

También se contempla el apoyo parcial para la reparación o reposición de mobiliario, equipo de cómputo, electrodomésticos, herramientas, maquinaria, equipo de trabajo, mercancías e inventarios.

Los montos estarán sujetos a la valoración de los daños acreditados y a los criterios establecidos en las reglas de operación del programa, que serán publicadas el próximo lunes en el periódico oficial El Estado de Sinaloa.

«Reiterarle al pueblo de Guasave y a las familias o personas que se vieron afectadas por el operativo que se desarrolló el 20 de noviembre en Guasave, que el Gobierno del Estado de Sinaloa siempre estará presente», dijo la Mandataria.

La recepción de documentos se realizará del 30 de noviembre al 14 de diciembre en tres mesas que serán instaladas en Guasave, Ahome y Navolato.

Entre los requisitos para acceder a los recursos figuran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, documentos que acrediten la propiedad de los bienes afectados, identificación oficial, comprobante de domicilio, evidencia fotográfica o de video de los daños y una cotización o valoración de éstos.

En el caso de los vehículos, también se deberá presentar un comprobante de pago de derechos vehiculares de 2026 y un escrito bajo protesta de decir verdad en el que se informe si la unidad contaba o no con seguro.

Por separado, el Secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia, anunció un programa especial para negocios afectados, mediante el cual se entregarán 10 mil pesos a cada uno de 24 pequeños empresarios identificados en un primer levantamiento.

La medida representará una erogación de 240 mil pesos, luego de que la Gobernadora instruyera duplicar el monto de 5 mil pesos originalmente previsto en ese programa.

La noche el pasado del viernes, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron en Guasave, Sinaloa, a «El Chapo Isidro» y sus dos presuntos operadores, en un operativo coordinado «entre organismos de inteligencia de la Sedena y de los Estados Unidos».

La detención desató enfrentamientos entre elementos federales contra seguidores del capo, que tuvo un saldo de cuando menos 11 muertos, 8 detenidos y decenas de vehículos incendiados.

En las acciones hubo ataques desde helicópteros artillados contra células criminales que pretendían rescatar a «El Chapo Isidro», uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.