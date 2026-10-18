El uso de redes sociales para ofrecer viviendas y terrenos se ha convertido en una de las vías utilizadas por personas que operan sin preparación ni acreditación en el mercado inmobiliario, algunas de las cuales solicitan anticipos a compradores y posteriormente desaparecen, advirtió Mauricio Peña Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Aguascalientes.

Señaló que, aunque la incidencia de estos casos no es elevada en la entidad, sí se han identificado situaciones en las que personas sin capacitación ofrecen propiedades y presionan a los interesados para que entreguen dinero antes de concretar una operación.

Explicó que los montos solicitados pueden ir de mil a cinco mil pesos, principalmente como supuestos anticipos o apartados de inmuebles. En algunos casos, quienes reciben el dinero son detectados, mientras que otros abandonan el municipio o se trasladan a otra entidad para repetir este tipo de prácticas.

Indicó que algunos de estos casos involucran a personas procedentes de otros estados que replican sus métodos de operación en diferentes lugares. Añadió que también se han registrado situaciones en Aguascalientes que han sido atendidas por las autoridades correspondientes, por lo que existen carpetas de investigación relacionadas con estos hechos.

Sostuvo que los compradores deben contar con tiempo suficiente para revisar las condiciones de una operación, verificar la información del inmueble y tomar una decisión sin presiones. Manifestó que la adquisición de una vivienda o un terreno representa una decisión patrimonial importante para las familias, por lo que recomendó evitar depósitos apresurados y comprobar la identidad de quien ofrece la propiedad antes de entregar recursos.

Para reducir el riesgo de ser víctimas de fraude, llamó a los ciudadanos a verificar que los agentes y las empresas inmobiliarias cuenten con preparación, certificaciones y referencias comprobables.