Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

TEPIC, Nayarit.-A pesar de las quejas y críticas del sector automotriz, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que extenderá la regularización de los autos «chocolate», ahora, a Nayarit.

El Mandatario reconoció que el programa, para elaborar un registro vehicular y cobrar una cuota de recuperación, estaba inicialmente pensado sólo para las entidades fronterizas.

Sin embargo, confirmó que también decidió ponerlo en marcha en estados como Michoacán, por lo que será ampliado.

«Ya se emitió un acuerdo para que se regularicen los carros que no tienen papeles, que han traído nuestros paisanos a sus familiares, para ayudarles, porque no todos tienen para uno nuevo. Ya se emitió este acuerdo, se va a aplicar», dijo.

«Originalmente estaba pensado para la zona fronteriza, pero nos hicieron la solicitud también en Michoacán y decidimos ampliarlos a Michoacán también. Me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit, la regularización de los carros que tienen familiares de pasianos».

López Obrador reiteró que los recursos que se obtengan por esos trámites serán para financiar la pavimentación de las entidades en las que se realice la recaudación.

Informó que dialogará con el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, para coordinar los trabajos y elaborar el registro.

«Nos ayuda para tener un control sobre quiénes tienen estos carros, porque a veces se usan para cometer ilícitos o están a nombre de personas que ya los vendieron y también por cuestiones de seguridad es importante tener un registro y se les van a entregar unas placas», indicó.

