MURAL / Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Pablo Lemus anunciaron, por separado, que la Federación y el Gobierno de Jalisco acordaron invertir entre 22 mil y 25 mil millones de pesos en total en distintas obras para el abastecimiento de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Aunque señalaron que no habrá recursos privados ni endeudamiento, ninguno precisó de dónde saldrá el dinero.

Desde Palacio Nacional, donde acudió a la reunión convocada por la Mandataria con Gobernadores y Alcaldes, Lemus desglosó el reparto. Jalisco pondrá entre 10 mil y 12 mil millones para ampliar y modernizar la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, construir un «bypass» que lleve agua de La Calera a esa planta, y levantar colectores que eviten descargas ilegales al canal y la Presa Las Pintas.

La Federación destinará entre 12 mil y 13 mil millones al acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y a obras complementarias de El Zapotillo.

Antes, en la Mañanera, Sheinbaum reveló el acuerdo, aunque sobre el origen del dinero para las obras que hará la Federación sólo dijo que se buscará cómo sacarlo para evitar un endeudamiento.

La Mandataria explicó que el martes se reunió con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, y que hoy habrá otra reunión con funcionarios del Gobierno de Jalisco para afinar detalles sobre las inversiones.

Lemus aseguró que «no se va a privatizar absolutamente nada ni habrá recursos de deuda» y habló de un «esquema mixto de inversión». Señaló que la realización de las obras federales tardaría entre dos y tres años.

El anuncio contrasta con el rumbo de las últimas semanas. Lemus había planteado recurrir al modelo CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) para construir el acueducto mediante capital privado, que se pagaría a un plazo de hasta 25 años. Ahora el CMRO está descartado.

Por separado, representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de Coparmex y de Industriales Jalisco aplaudieron el acuerdo entre Federación y Estado para concretar las obras hídricas, y llamaron a que se ejecuten pronto.

Roberto Escobedo Rivas, presidente de la CMIC en Jalisco, respaldó que se priorice mejorar la calidad del agua mediante los trabajos en la potabilizadora y el «baypass», mientras la Federación avanza con las obras para fortalecer el abastecimiento.

Antonio Lancaster-Jones González, presidente de Industriales Jalisco, señaló que los tandeos han afectado principalmente a restaurantes y empresas de servicios instaladas en Guadalajara y Zapopan.

Así se repartieron

Federación y Estado se repartieron así las responsabilidades de realización de las obras hídricas para la ZMG, de acuerdo con el Gobernador Pablo Lemus:

Gobierno de Jalisco

– Ampliar y modernizar la Planta Potabilizadora 1 (PP1) de Miravalle.

– Construir un «bypass» que lleve agua de La Calera a la PP1.

– Levantar colectores que eviten descargas ilegales al canal y la Presa Las Pintas.

Inversión: 10 mil a 12 mil mdp.

Federación

– Construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara (42 kilómetros).

– Obras complementarias para la Presa El Zapotillo.

Inversión: 12 mil a 13 mil mdp.

Con datos de Claudia Guerrero, Mayumi Suzuki, Francisco de Anda, Adán Padilla, Stefanny Soriano y Roberto Jiménez