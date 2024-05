Mayolo López Agencia Reforma

BOCA DEL RÍO, Veracruz.- Xóchitl Gálvez se reunió ayer con maestros de la sección 56 del SNTE y de la sección 32 de la CNTE, ante quienes prometió que su sueldo mensual no sea menor a 20 mil pesos.

«Mi primera propuesta es que ningún maestro va a ganar menos de 20 mil pesos. Eso sí mejora el salario, porque este raquítico incremento del 10 por ciento que anunció hoy (ayer) el Presidente ni siquiera compensa el alza de precios. Ustedes saben que la tortilla anda en 22 pesos, el huevo en 50 pesos, el frijol en 50 pesos. Está caro todo, el dinero no alcanza, por eso vamos a ir por un salario digno», ofreció la abanderada presidencial opositora.

Gálvez festejó el Día del Maestro con maestros que se congregaron bajo una gran carpa junto a una playa de Boca del Río.

Estuvo acompañada por el candidato al Gobierno de Veracruz, Pepe Yunes, y los dirigentes nacionales del PRI y del PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano.

«En mi Gobierno no voy a querer sindicatos a modo; voy a querer sindicatos que defiendan a la educación, que defiendan a la calidad y defiendan a los maestros», planteó.

Xóchitl también ofreció transparentar el sistema para la carrera de los mentores, «sin cuates ni cuotas»

Propuso a Yunes integrar una alianza con todos los maestros buscan mejorar la educación de los niños veracruzanos.

«Perdimos 10 años en matemáticas y no es culpa de los maestros: la culpa la tiene el Gobierno que no tiene un modelo educativo claro, que le ha apostado más a la ideología en lugar de apostarle a la tecnología. Por eso, maestros, vamos a revisar juntos ese modelo educativo para poder sacar adelante a nuestros alumnos», ofreció.

Xóchitl también planteó ampliar los créditos hipotecarios que otorga el ISSSTE al magisterio.

«Necesitamos un programa de vivienda más amplio para ustedes y ayudar a reducir las tasas de interés de los créditos que tienen en la nómina, porque eso también los está empobreciendo», indicó

En el evento, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a senador por la coalición opositora, arremetió contra el «Gobierno inútil» del mandatario morenista Cuitláhuac García, y descalificó la pretensión de Morena de imponer a Rocío Nahle en la gubernatura.

«Nos quieren ver la cara de idiotas mandándonos a una zacatecana», advirtió el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, ex Gobernador de la entidad.

Plaza llena

La hidalguense cerró su campaña en Veracruz con un lleno en la plaza de toros de Orizaba, donde advirtió que no permitirá que Morena le arrebate el triunfo.

Miles de priistas, panistas y perredistas llenaron el coso techado, en un ambiente marcado por la esperanza de cambio.

Si Morena y su candidata, Claudia Sheinbaum, han propalado «que el arroz ya se coció» y que, incluso, la elección del 2 de junio es un «mero trámite», Gálvez sostuvo que su arroz ya está esponjando.

«Vamos a ganar. No tengan ninguna duda. Este arroz ya se les quemó a aquellos y el de nosotros está esponjando chingón. La gente está respondiendo. Ya perdió el miedo. Necesito de los hombres valientes. Necesito que cuiden las casillas. Necesito que defendamos nuestro triunfo. No nos los van a arrebatar».